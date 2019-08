Fekk ikkje politikarane med på si innstilling

Nyhende

Åtte av ti planar for perioden 2019-2022 er godkjende, men Markane og Nedstryn fekk avslag på sine då desse vart handsama i juni. Det vart sett som krav at valda Vik og Bø vart innlemma i planane for høvesvis Markane og Nedstryn, noko begge stilte seg negative til.