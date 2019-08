Jordskjelv i Nordfjord

Nyhende

Politiet melder at dei har fått fleire meldingar om eit kraftig smell i Nordfjordeid sentrum fredag kveld, og at det rista i bakken. Dette skjedde ca klokka 20.30. Også i Hornindal er det meldt om ein uvanleg lyd på same tidspunkt. Politiet sin operasjonssentral opplyser at dei har vore i kontakt med jordskjelvstasjonen i Bergen. Her vert det opplyst at det har vore eit jordskjelv i området som har gitt utslag på fleire av deira målestasjonar.

Klokka 22.15 fekk Sunnmørsposten opplyst hos jordskjelvvakta hos Norsar at det er registrert eit skjelv 20 kilometer aust for Måløy, med andre ord ikkje så langt unna Nordfjordeid.

- Skjelvet kom klokka 20.30, og hadde ein styrke på 2,5 på Richters skala, seier Bettina Goertz-Allmann til Sunnmørsposten.

Vest politidistrikt melder ved 21.30-tida at det så langt ikkje er meldt om person- eller materielle skader.