Vil trykke på for å bruke tunnelmasse til betre veg

Nyhende

Anders Magne Vik (Frp) stilte i kommunestyret onsdag spørsmål til kommuneleiinga om det er noko dei kan gjere for å påverke at meir av massane frå den nye Blakset-tunnellen vert nytta til utbetring av vegen mellom Blekesvingen og tunnelen, framfor at den blir køyrt vekk.