OL-vinnar Pernilla stortrivst på sommarskisenteret

Frå Fjordingen 25 år sidan:

Gulljenta Pernilla Wiberg, regjerande OL-meister, strålar der vi møter henne oppe på breen på Strynefjellet Somamrskisenter.

I fantastisk augustsol tråklar ho seg elegant gjennom storslalåmportane. – Vi har glimrande forhold på sommarsnøen her, seier den sprudlande alpinisten til Fjordingen. At oppkøyringa framfor vintersesongen føregår i Stryn, har etter kvart vorte ein tradisjon for den svenske alpindronninga.

- Ingen andre brear har så bratte løypetraséar som dei vi finn her i Stryn. Det er også eit stort pluss at løypene på Strynefjellet er så lange og at her er god plass å boltre seg på, seier Johan Wallner, som saman med kollegaene Mats Eriksson og Thomas Fogdö satsar knallhardt fram mot VM i Sierra Nevada.

Realiseringa av Brehuset betyr at sommarskisenteret kan yte topp service både nede ved vegen og oppe ved breen.

- Det var i slutten av juli vi tok i bruk Brehuset oppe ved enden av stolheisen, fortel dagleg leiar Frode Bakken. -

Det 55 kvm store bygget inneheld kafeteria. Her er det mieralvatn, kaffi, kaker og enklare varmrettar. Brehuset rommar også toalett.

Også to nye aggregat er monterte, og bretrekket er ombygd til direkte elektrisk drift. Med nyanlegga framstår sommarskisenteret som endå meir attraktivt enn tidlegare.