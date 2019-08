Skråblikk: Slea-meie

Nyhende

Eg gjekk og tusla i byn her hin dagen i lag med slekt og gode venner. Vi såg på hus og på båtar, på strilar og byfolk, på kinesarar med selfiestenger og like fjes, på boder med ost og pølse, glorete bussar som snirkla seg fram. Mykje folk, - eit yrande liv var det! For dette var dei årlege Torgdagane, må vite.