Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru søndag.

Ein førar vart meld for sikthindring, det var tredje gong føraren fekk bruksforbod grunna dette.

Ein førar vart meld for brot på køyre- og kviletid, og to førarar fekk advarsel for brot på same regelverk.

Det vart også skrive ut gebyr. To for manglande dokument (500 kr), eitt på dekk (750 kr) og eitt for manglande bombrikke (8.000 kr). Det vart i tillegg ilagt sju bruksforbod, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport.