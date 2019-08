Kvalitetsutstilling for fjordhest i Stryn

Nyhende

– Dette var berre fantastisk, var kommentaren frå Anne Karin Høgalmen etter at dagen hest var kåra, og det heile var over. Utstillarane var nøgde, og sjølv sender ho rosande ord attende til kommunen fordi brikkene har fall på plass og for hjelpa i den hektiske innspurten. Over 70 dyr er rekorddeltaking.