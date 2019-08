Ny skulestreik for klimaet

Nyhende

Samtidig er det klart for Klimabrølet.

I mars og i mai i år streika mange tusen elevar i heile landet for å krevje at politikarane skal ta større ansvar for klimaet. No er det igjen duka for streik, denne gongen i kombinasjon med «Klimabrølet», ei foreining som består av over 120 frivillige som jobbar for å få nordmenn meir engasjerte i klimasaka.

Så langt har skolestreikarar meldt seg på i fylka Oslo, Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Rogaland, Telemark, Østfold, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Finnmark, Nordland og Buskerud. I nokre av fylka blir det demonstrasjon på fleire stader.

Klimastreikarane krev mellom anna at det ikkje blir gitt fleire utvinningsløyve til oljeindustrien, og at meir enn halvparten av norske klimautslepp skal kuttast innan 2030. Dei krev òg at Norge gir minst 65 milliardar kroner i støtte til klimatiltak i land i sør.

Organisasjonane Spire, Changemaker, KFUK-KFUM Global og Natur og Ungdom står i bresjen for skolestreiken.

(NPK)