Vidar Villa og Mads Hansen kjem til Strynemessa

Nyhende

Begge skal sørge for god stemning med stor konsert i Strynehallen søndag 6. oktober.

– Vi er veldig glade for at Vidar Villa med band og Mads Hansen vil kome til Strynemessa i år. Begge er aktuelle for tida. Vi gler oss til dei står på scena i Strynehallen søndag ettermiddag på messa, seier messesjef Jørn Sønsterudbråten.

Den norske artisten Vidar Villa har det siste året vore blant dei mest strøyma norske artistane, med norske festlåtar som «One Night Stand», «Det Er Fest», «Et Par Rolige Shots Med Gutta» og «Herregud».

I 2017 hadde låtane hans over 27 millionar strøymingar på nett, og han var ein av deltakarane i Melodi Grand Prix 2018 med låta «Moren din».

Mads Hansen er ein tidlegare fotballspelar som stod bak fjorårets store sommarhit «Sommerkroppen». Det som var eit humoristisk forsøk på ein sommarhit, enda på toppen av Spotify, VG-lista Topp 40 og spellemannspris i 2018 i klassen årets låt. Mannen som eigentleg ikkje er artist er aktuell som stuntreporter på Senkveld på TV2.