Gutta på tur i Nordfjord

Nyhende

Reiselivssjef Marita Lindvik i Visit Nordfjord seier til lokalpressa at ho er glad for samarbeidet med Arne Hjeltnes, og at han har tatt med seg «Gutta på tur» til å oppleve Nordfjord frå inst til ytst i fjorden.

– Episoden som blir sendt på TV2 er ei unik mogelegheit for Nordfjord å få vist seg fram for folket på, seier ho.

«Gutta på tur», der dei to skilegendene, kjendis-fjellkokken og alt mogeleg-mediemannen reiser på turar og opplever fjell og natur, er ideelt for å viseVisit Nordfjord sitt slagord «Nordfjord – Alt i ein fjord» i ei perfekt ramme, meiner reiselivssjefen.

Her er det surfint i Hoddevik og Ervik, randonee/catski på Harpefossen, Loen Skylift og Hoven og Gardsbrenneriet i Gloppen. Til matlaginga nyttar Arne Brimi m.a. lokale råvarer frå Kandal Kjøtt.

Episoden blir sendt på TV2 søndag 1. september.