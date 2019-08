Klart for vedtak om ny E39

Nyhende

Kommunedelplanen for E39 Byrkjelo-Grodås er sendt over til kommunane Hornindal, Stryn og Gloppen for endelege vedtak. Bak det som no er sendt ut, ligg vurdering av ei lang rekkje innspel frå privatpersonar, bedrifter og andre grupperingar. Desse har nytta seg av høyringsrunden Statens vegvesen inviterte til. Og av den oppsummeringa vegvesenet har sendt ut, der alle innspel og vegvesenet sine kommentarar er tekne med, ser vi at vegvesenet har teke mange innspel inn i sitt endelege forslag.