Vestland Sp: « Vi vil ha bru Lote-Anda. Det er andre som jobbar for indre»

I NRK si utspørjing av fylkesordførarkandidatane i Vestland vil Senterpartiet sin ordførarkandidat Jon Askeland først ikkje svare på spørsmålet om kor mange bruer partiet vil ha over Nordfjord. På gjenteke spørsmål frå programleiar, svarar Askeland at dette er det Staten som skal byggje. På ny purring frå programleiar om kor mange bruer Sp vil byggje, seier Askeland at Senterpartiet har programfesta bygging av bru Lote-Anda. Når programleiaren så viser til at regjeringa har vedteke at E39 skal gå gjennom Stryn, og om Sp då vil ha to gigantbruer over Nordfjord-en, svarar Askeland at det er andre som jobbar for brua i indre, og at «dette er eit tema som er til forhandling».