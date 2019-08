Skal kombinere to leiarstillingar i Helse Førde

Nyhende

Stadleg leiar rapporterer til administrerande direktør i Helse Førde, og har samordningsansvar og ansvar for koordinerande funksjonar mellom øvrige leiarnivå. Stadleg leiar for Nordfjord sjukehus har også fast plass i føretaksleiinga i Helse Førde saman med stadleg leiar for Lærdal sjukehus, opplyser Helse Førde i ei pressemelding.