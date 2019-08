Vil byggje turist-toalett

Nyhende

Statens vegvesen ønskjer å byggje parkeringsplass for turistar ovanfor Videseter Hotel. Eit prosjekt Stryn kommune ved ordførar Sven Flo har støtta. Flo uttalte i sommar at parkeringsplassen bør kome på plass, og at dette og bør kunne opne for at Videseter får løyve til å byggje ut dei fire hotellromma dei har søkt om.