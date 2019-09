Tema: Klimasmarte fjøs

Nyhende

Kulturlandskapet på Vestlandet gjer seg bra på turistane sine bilde i sosiale medium.

– Men desse gardane må bidra meir for å motarbeide klimaendringar og enkelt sagt, redde klimaet for komande generasjonar. Verda treng mat, produsert i pakt med natur og klima. Dagens moderne og samfunnsengasjerte bønder har ambisjonar – tida for handling er komen. Vi treng kompromisslause, kostnads- og klimaeffektive fjøsbygg som leverer både konstruktivt og driftsmessig på «klimaredningsskalaen». Samstundes må bonden som næringsdrivande sjå ein økonomisk vinst av investeringane. Staten må skyve i gang klimaeffektive innovasjonar og bonden må erkjenne at investeringane vil styrke marknadsposisjonen i framtida, skriv arrangørane i invitasjonen til konferansen, og framheld at Beit vil vere eit bidrag til meir handling (og mindre prat).

– Vi vil sjå lenger enn nasetippen og diskutere løysingar eigna for Vestlandet!