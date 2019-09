Konflikt mellom E39 og den nyleg oppgraderte fv 60

Kommunedelplan E39 Byrkjelo-Grodås har vore ute på høyring, og går til kommunane for endeleg vedtak. Ut frå planen kan det sjå ut til at den nyleg oppgraderte fv 60 kjem i konflikt med brua, og at det difor må til med ei ombygging av fylkesvegen Holen-Frøholm.