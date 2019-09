Sigra i løp og spyd

Nyhende

Fjordingen har allereie fortalt om sterke resultat av Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL, og Johannes F. Konstali-Lødemel under ungdomsleikane i Haugesund i helga. Men også to andre 14-åringar markerte seg stort under friidrettstemnet.

Isak Heggdal Skogen frå Vikane IL fossa frå alle konkurrentane på 1.500m. Med den knallsterke tida 4,22,94 var han sju sekund føre andremann. Heggdal Skogen fekk også med seg 2. plass på 1.000 m kappgang og 5. plass på 600m med tida 1,38,44.

Også på jentesida vart det siger til ein lokal utøvar. Kasttalentet Maja Fuglestrand Baade har markert seg før, og slo også til denne gongen i spydøvinga. Med eit lengstekast på 40,42m var ho dryge meteren føre nummer to. Baade deltok også i diskos og kule. I sistnemnde vart ho nummer fem med lengstekast på 7,81 m.