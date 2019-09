Nytt liv i gamle «Ullvaren»

Nyhende

– Fortidsminneforeningen er gammal, men likevel ung av sinn sa Christine Frønsdal under opninga laurdag. Foreninga har markert 175 års jubileum over heile landet år, og Frønsdal var glad for at Sogn og Fjordane valde Innvik. Frønsdal som er styremedlem, har røter til Måløy. Ho kjenner Innvik og fabrikken frå fine somrar med mormor i Lem-huset i Innvik.