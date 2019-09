Opna butikk med varer frå Thailand, Polen, Russland og Latvia

Nyhende

– Vi har som namnet tilseier mat, og andre varer frå Thailand. Men vi har også ei avdeling med varer frå Polen, Russland og Latvia, seier Siwanart Ongart, som eig og driv den nye butikken i Tonningsgata saman med ektemann Åge Sagebø. Ho styrer butikken og lagar maten, han tek seg av innkjøp og reising.

– Vi har tidlegare hatt butikk i Måløy. Men no har vi flytta til Stryn og teke med oss butikken hit. Vi gler oss til å prøve her! seier paret, som hadde mykje folk innom på opningsdagen.

I tillegg til matvarer og eit lite utval av andre varer, gåveartiklar m.m., er det også ferdig marinerte grillspyd og vårrullar å finne i butikken.

– Vi har også ferske grønsaker og frukt frå Thailand, fortel Siwanart Ongart.

Mange av dei som stakk innom og smakte på vårrullane opningsdagen gav uttrykk for at dei har sakna ein slik butikk i Stryn.

– Kjekt å ha fått ein slik butikk Stryn, sa ein av kundane, Monika Moen.

– Og så er det veldig viktig at her er noon som fortel oss om varene. Her er så mykje spennande vi ikkje veit kva er!