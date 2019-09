Sykkel og sosialisering

Nyhende

– Sykkelfesten i Stryn blei igjen ein stor suksess med masse flotte, engasjerte og positive deltakarar, fortel Tommy Aslaksen frå arrangøren. Festivalsjefen opplyser at eit trettitals personar deltok på den sjuande utgåva av arrangementet, men det kunne fort vore mange fleire. Han gjev vêrmeldinga ein stor del av skulda for at fråfallet vart relativt stort på tampen.