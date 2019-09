Bruk røysteretten!

Nyhende

Valkampen er over. I alle fall nesten. Når søndagen er over, er det «politisk fredstid» til valet er over. Og godt er det. Både for politikarar, «bladfyker» i aviser og andre media og garantert for veljarane som har vore mottakarar av alle forsøk på overbevisande taler og innlegg.