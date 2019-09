Nyhende

I sitt siste møte før kommune- og fylkestingsvalet gjorde Nordfjordrådet ein viktig jobb ved å samle seg om felles uttale om rv 15. Først og fremst gjeld dette Strynefjellsvegen, men og rassikring på strekninga langs Skredestranda er med i uttalen. Eit viktig krav, etter at det har gått fleire store skred over vegen og ut i Hornindalsvatnet dei siste åra. Berre flaks gjer at bilar ikkje har blitt tekne av skreda. Men bilar har køyrd inn i dei og sånn sett vore ubehageleg nær noko som kunne blitt dramatisk.