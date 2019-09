- Sånn er det. Men ja, eg er skuffa

Nyhende

Etter to periodar med Sven Flo (H) som ordførar var det stopp etter årets val. Tydeleg tilbakegang, frå 39, 4 til 31,7 prosent og to færre representantar inn i kommunestyret, var klar tale frå veljarane. Fjordingen møtte Flo kort tid etter at røystene var talde opp for Stryn kommune.