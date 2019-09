Nyhende

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarselet på oransje nivå om jord- og flaumskredfare for midtre og indre del av Sogn og Fjordane og Hordaland frå laurdag ettermiddag.

– Det er venta mange skredhendingar og nokon kan få store konsekvensar. Store hendingar kan nå busetnad, veg eller bane, skriv Varsom.no.

Den auka faren for jord- og flaumskred varer til måndag morgon. Det er i same periode sendt ut gult farenivå for ytre strøk av Vestlandet, Sunnmøre og Rogaland.

Ventar 100 millimeter nedbør

Bakgrunnen er at det er venta kraftige regnbyer over store delar av Vestlandet i helga. Nedbøren tar seg opp frå laurdag ettermiddag, og det er venta opp mot 100 millimeter på eitt døgn.

Som følgje av regnet er det fare for stengde vegar og overvatn i tettbygde område og ved bekke- og elveløp.

– Fronten kjem inn laurdag kveld, men trekker litt nordover mot Møre og Romsdal natt til søndag, seier vakthavande hydrolog Elin Langsholt i NVE til NTB.

Det er samtidig utskrive oransje farevarsel på grunn flaumfare i delar av Sogn og Fjordane og i ytre og indre strøk av Møre og Romsdal frå laurdag kveld til måndag morgon.

– Det er alvorleg med oransje farenivå, men det er framleis uvisst kor mykje nedbør som kjem. Det er lurt å følgje med og unngå skred- og rasutsette område om ein kan la vere, seier Langsholt.

Det er samtidig gult farenivå for midtre og indre del av Hordaland.

Venta sterk vind

Det er òg venta sterk vind i Møre og Romsdal frå laurdag kveld til søndag formiddag.

Det er sendt ut gult farevarsel fordi det er venta vindkast frå sørvestleg retning på 25–32 meter i sekundet. Vinden vil dreie vestnordvest frå søndag ettermiddag og samtidig minke noko.

110-sentralen i Møre og Romsdal ber folk om å sikre lause gjenstandar ute "før helgefreden senkar seg".

– Flygande trampolinar og utemøblar er ikkje kjekt, skriv 110-sentralen Møre og Romsdal på Twitter.

– Det er moglegheit for kansellerte avgangar for ferje, fly eller annan transport. Bruer kan bli stengde og straumforsyninga kan bli påverka ved at tre knekk eller kjem i kontakt med straumnettet, skriv Varsom.no.

