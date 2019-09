Ny duo skal styre nye Vestland

Nyhende

Jon Askeland (Sp) blir den første i nye Vestland fylkeskommune. Natalia Golis (MDG) blir fylkesvaraordførar.

Det var ein nøgd fylkesordførar Anne Gine Hestetun som presenterte den politiske plattforma saman med dei fem andre partia fredag ettermiddag.

– Eg er kjempeglad for å legge fram ei politisk plattform og at vi har klart å fordele verv som vi alle er nøgde med. Det har vore kjekt å arbeide med dette. Samtalane har vore konstruktive og krevjande, og vi har klart å få til mykje godt samarbeid og har landa mykje god poltikk. Eg ønskjer Jon Askeland lukke til som fylkesordførar, seier Anne Gine Hestetun i ei felles pressemelding frå Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar.

Sterk vilje

Jon Askeland seier at det heile tida var ein sterk vilje til å få dette til.

– Takk til Anne Gine Hestetun for heltemodig leiing av forhandlingane. Det har vore på grensa til ekstremsport. Vi har hatt seks parti og to fylkeskulturar som skal samarbeide. Det har vore krevjande. Vi er samde om at vi skal ha ein grøn, desentralisert, samarbeidande, utviklande, open fylkeskommune med jambyrdige vestlendingar, seier Jon Askeland i pressemeldinga.

Grøn politikk

Natalia Golis (MDG) blir den første fylkesvaraordførar i Vestland fylkeskommune

– Eg er svært nøgd med valet og at veljarane vil ha klimahandling. No har vi eit breitt fleirtal for det grøne skiftet. Eg ser fram til fire år med grøn politikk, seier Natlia Golis.

Får fleirtal med 38 av 65 mandat

Fredag 13. september om ettermiddagen signerte seks parti den politiske plattforma for korleis Vestland fylkeskommune skal styrast. Dei seks partia som skal samarbeide er Arbeidarpartiet (14 mandat), Senterpartiet (10 mandat), Miljøpartiet Dei Grøne (5 mandat), Sosialistisk Venstreparti (4 mandat), Kristeleg Folkeparti (3 mandat) og Venstre (2 mandat). Totalt har dei 38 av 65 mandat, 5 fleire enn nødvendig for å ha fleirtal.

I den underskrivne avtalen er det berre dei to toppverva som er fordelt på person. Leiar og nestleiar av dei fire hovudutvala er fordelt på parti og det blir opp til kvart enkelt parti å fordele på person:

Arbeidarpartiet skal leie tre hovudutval:

Opplæring og kompetanse, samferdsel og mobilitet, og kultur, idrett og integrering. SV får nestleiaren i dei to første, mens Venstre får nestleiaren i hovudutval for kultur, idrett og integrering.

Det fjerde hovudutvalet, for næring, naturressursar og innovasjon, skal leiast av Kristeleg Folkeparti, mens Senterpartiet får nestleiaren.

Fylkesutvalet

I fylkesutvalet får dei seks partia fleirtal med 10 av 17 plassar. Dei blir slik fordelt: A: 4, Sp: 2, MDG: 1, SV: 1, KrF: 1 og V: 1.

Det nye Vestland fylkesting møter for første gong i Bergen 15. og 16. oktober til konstituering.

Valresultatet klart fredag

Fredag fredag var kontrollteljinga etter fylkestingsvalet for Vestland avslutta. Valresultatet er tilgjengeleg på nettsidene til Valdirektoratet på Valgresultat

Fordelinga av dei 65 mandata er slik:

Arbeidarpartiet 14 mandat

Høgre 12 mandat

Senterpartiet 10 mandat.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 6 mandat.

Framstegspartiet 6 mandat.

Miljøpartiet De Grønne 5 mandat

Sosialistisk Venstreparti 4 mandat.

Kristeleg Folkeparti 3 mandat.

Venstre 2 mandat

Raudt 2 mandat

Pensjonistpartiet 1 mandat.

Måndag 16. september vert det klart kven som kjem inn i det første Vestland fylkesting.