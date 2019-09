Olaug Bergset (61) vert ordførar i Nordreisa

Nyhende

Olaug Bergset har dei siste fire åra site som varaordførar og leiar av helse- og sosialutvalet i kommunen.

Nordreisa er ein tospråkleg kommune, eller eigentleg trespråkleg.

– Skilta her er i alle fall på tre språk: Samisk, kvænsk og norsk! seier Olaug Bergset.

Sjølv er ho rektor ved Nord-Troms vidaregåande skule, den vidaregåande skulen i landet som har flest elevar med samisk språk. Men meistre alle tre språka fullt ut, det vert ikkje stilt som krav for å vere ordføraren i kommunen.

– Nei, det er det ikkje. Eg kan vel 100 ord på samisk, seier Bergset.

Fjelljaren gjorde som dei fleste andre på sin alder, flytta heimanfrå for å gå på vidaregåande. Sjølv var ho 17 då ho flytta for å byrje på Firda vidaregåande. Sidan gjekk vegen vidare ut i verda.

– Men eg har vore avløysar i Hornindal ein vinter, det var kjekt! seier ho.

I første omgang gjekk ikkje vegen lenger enn til Mo jordbruksskule. Eigentleg hadde ho tenkt å la det bli med dette, halde seg med kyrne og fjøsen.

– Men der fekk eit spark bak av andre elevar til å ta høgare utdanning. Dermed vart det husdyrbruk på Landbrukshøgskulen på Ås, fortel ho.

Kjærasten hennar reiste etter kvart til Tromsø. Dit skulle ikkje Olaug, ho ville ikkje bu nord for Sinsenkrysset - men korleis det var eller ikkje var hamna ho som tilsett ved fylkeslandbrukskontoret i Troms likevel. Då ho ønskte seg nye og interessante utfordringar, fekk ho stillinga som heradsagronom i Nordreisa.

Sidan har firebarnsmora også vore leiar i utviklingsavdelinga i kommunen, jobba ein periode i Bioforsk Nord i Tromsø, og kom deretter tilbake til Nordreisa og vart rektor på Nord-Troms vdiaregåande.

Det var på denne tid ho også vart invitert inn i politikken.

– Eg vart spurt om eg ville engasjere meg politisk. Og så tenkte eg at eg har masse erfaring, ungane er vaksne, eg likar meg godt i Nordreisa og det er OK å engasjere seg litt for lokalsmfunnet sitt, så eg sa ja. Så kom eg på Senterpariet si liste, fortel ho.

Sidan har det «balla på seg».

Dei siste fire åra har ho altså leia helse- og sosialutvalet og samstundes vore varaordførar i kommunen.

Ap, SV og Sp har hatt eit forpliktande samarbeid, og etter valet sist helg munna dette altså ut i at Olaug Bergset vart kommunen sin første kvinnelege ordførar.

– Det har vore ein del fokus på at kvinnene kom dårleg ut i valet i den opprinnelege heimkommunen din, har du noko råd?

– Noko råd veit eg ikkje. For eigen del så er no Sp på ei generell medgangsbølge, det har sjølvsagt hjelpt oss i år. Men tunga på vektskåla for min del har nok vore at eg har vore leiar i helse- og sosialutvalet. Vi har hatt tøffe år med nedskjeringar, fått kommunen ut av Robek-lista og halde oss ute. Det har ført til mykje aktivitet i sosiale medium. Eg har vore fokusert på å ta folk på alvor, ta imot kjeften og forklare kvifor ulike grep har vore nødvendige. Ein må gripe mogelegheitene, gå for det ein ønskjer å gå for og vere oppriktig i det ein gjer.

Sjølv ser ho fram til å ta fatt på ordføraroppgåvene. Og èin ting kan kommunestyret i Nordreisa førebu seg på: Dei kjem til å få høyre om Stryn.

– Det stemmer nok, ler Olaug Bergset.

– Eg er berykta for det der. Same kva folk snakkar om så kjem eg dragande med korleis ein gjer det i Stryn!