- Over 100 millimeter nedbør på 24 timar mange stader

Nyhende

Det seier Brigt Samdal, regionsjef NVE region Vest.

- Vi har ikkje målestasjonar på dei elvane som har vore særs flaumstore i Olden, men generelt sett er nedbøren no på veg nordover mot Møre og Romsdal og Trøndelag. Det tilseier at vi når flaumtoppen no rundt midnatt. Sakte men sikkert vil vassføringa då gå ned, sjølv om det vil ta noko tid, seier Samdal.

Når Fjordingen snakkar med han ved midnatt, melder han om lite nedbør, og meldingar som seier lite regn også gjennom natta.

- Dessutan vert det kaldare, slik at nedbøren vil kome som snø frå ca 800 meter og oppover.

- Slik det ser ut no, har det truleg gått bra, sjølv om det kan utvikle seg også med nedadgåande vassføring.

- Med så store nedbørsmengder vi har hatt på eitt døgn, kunne det blitt store hendingar mange stader. Eg sender ein mann til Olden måndag for å sjå på situasjonen og skaffe oversikt når det blir dagslys.

I mellomtida følgjer vi situasjonen vidare. Når elvane stig og går utover sine breidder slik vi opplevde i kveld, var det fornuftig å evakuere. Så håpar eg vi kan konkludere med at vi slapp med skrekken denne gongen, seier Samdal.