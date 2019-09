Stryn Sp er rysta over skuldingar om avtalebrot

Nyhende

Det kjem fram i Fjordingen at Haldor Hove, Ap, har lært at ein ikkje kan stole på avtalar. Det har han for så vidt heilt rett i. Stryn Senterparti er heilt einig i konklusjonen, men ikkje i resten. Det er ikkje Stryn Senterparti som her bryt avtalar. Eg har eit behov for å leggje fram vår side av saka.