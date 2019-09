Bolstad-suksess med Svendsrud Trio og Fjelljom

Per Bolstad var ein musikar av første rang, og det bør vere grunnlag for ein årleg Bolstad-festival i Stryn

Det vart ei stor musikkoppleving, og eit opplegg som gav meirsmak. Regnet hølja ned, men alle kom seg under tak på Isehaug der Fjelljom og Håvard Svendsrud’s trio slo an tonen for kvelden med «Hilsen til Tonning»