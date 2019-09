Opphevar Riise-vedtak grunna sakshandsamingsfeil

Nyhende

– Etter ein gjennomgang av saka finn Fylkesmannen at den grunngjevinga som er gitt for vedtak av 16.05.2019 om avslag på dispensasjon ikkje oppfyller dei krava som er stilt i forvaltningslova §§ 24 og 25. Ut frå den grunngjevinga som er gitt er det ikkje mogeleg for Fylkesmannen å vurdere om kommunen har lagt til grunn korrekt forståing av lova eller fakta, står det i brevet til kommunen og Rise Næring AS, som er dei som søkte om dispensasjonen.