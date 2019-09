Bensinstasjonen i full drift igjen

Nyhende

YX-stasjonen i Hornindal kom i drift også med bensin fredag ettermiddag, etter lekkasjen som gjorde at det rann store mengder vatn inn i bensintanken nede i bakken.

- Førre dagen vart det pumpa opp 9.000 liter bensin som inneheldt vatn. I dag var det kome heile 5.000 liter reint vatn i tanken, så det var ein stor lekkasje som følgje av utett pakning, seier Kjetil Grodås.

Fredag kveld kan han fortelje at tanken no er reinska, trykktesta og fylt opp med ny bensin.

- Så no er vi i gang att etter å ha vore utan bensin sidan søndag kveld. Eg har sjølvsagt tapt mykje omsetjing desse dagane, men no er eg først og fremst glad for at vi er i full drift att. Når uhellet først skjedde, er eg glad for at alle ressursar stilte på raskt og fekk ordna opp, seier Grodås.