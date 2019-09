Nyhende

UP hadde laurdag kontroll i Stryn, Rv 15 i sentrumsnært område.

195 vart kontrollerte for rus,ein mann vart anmeldt for promille.

Det vart også halde laserkontroll i 80-sona. Dette resulterte i tre forenkla forelegg for fart, der høgste målte fart var 114 km/t. Det vart også skrive ut eit forenkla forelegg for mobilbruk, og ein førar som køyrde i 100 km/t vart anmeldt for manglande førarkort