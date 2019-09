Nyhende

Breimsbygda skisenter søkjer Stryn kommune om 125.000 kr i driftstilskot. 75.000 kr til oppkøyring av løyper og 50.000 kr til drift av skiheisen.

– Økonomien i laget er anstrengt, men under kontroll. Likevel er det naudsynt at Stryn kommune, som ein av eigarane, bevilger tilskot til drifta, heiter det i søknaden. Dei peikar på at ca 1/3 av dei besøkjande kjem frå Stryn kommune.