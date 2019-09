Jorun Irene Erdal fekk Arnoldprisen

Nyhende

Arnoldprisen vart oppretta av familien til minne om kulturlegenda Arnold Sunde, og det var Helge Sunde sjølv som overrekte prisen.

– I siste nummer av Fjordingen kunne vi lese om at fire av fem ungdommar ikkje flyttar heim igjen til Stryn. No vil eg heidre den femte, ho som flytta heim, sa Sunde, som heldt fram:

– Jorun har vist ei fabelaktig evne til å trø til der det trengst og langt frå berre med si fantastiske stemme: I tillegg til å glede heile Norge med si stemmeprakt har ho også ivareteke mange viktige funksjonar lokalt. Då ho flytta heim verkar det som ho tok eit raskt overblikk over kva som mangla i bygda og tok straks over drosjeløyve, starta nisjebutikk, strikkeklubb, heldt konsertar og juleturnéar med lokale kor, og sist men ikkje minst er ho no utdanna fotterapeut!

Han viste også til stor spennvidde i aktivitetar, frå julekonsertar på samtlege aldersheimar i distriktet kvart år og arrangering av Hausthelg i Oppstryn.

Prismottakaren kvitterte med å synge Nordfjordsongen, til stor applaus frå eit fullsett telt som song med på dei kjende strofene.