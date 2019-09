Arbeidet med næringsstrategi for Stryn er i gang:

– No har vi sjansen til å lage verdas råaste aktivitetsbygd

Utfordringar og mogelegheiter vart lufta og drøfta på møtet om næringsstrategi i Stryn torsdag. Under det heile låg det eit tydeleg signal om at det trengst næringssjef eller tilsvarande rolle. Samtidig vart møtet ein vekkar: Alle som ønskjer å ha eit ord med i laget må kaste seg inn i næringsstrategidebatten. - No har vi sjansen til å lage verdas råaste aktivitetsbygd! sa Svein Ørjasæter, nytilflytta - eller heimflytta - entusiast og gründer.