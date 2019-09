Nyhende

Med søndagens bronsemedalje på fellesstarten, og sølv på sprinten laurdag, seier eldstebror Bø seg nøgd med helgas i NM rulleskiskyting.

- Eg er veldig godt fornøgd med helgas prestasjonar. Både i forhold til at vi kom rett frå landslagssamling og at eg har bevist at eg er stabil på standplass. Det har eigentleg vore viktigare enn det fysiske i helga, sa Tarjei Bø til Fjordingen.

Johannes Thingnes Bø valde å bryte fellesstarten søndag. Han tok bronse på sprinten dagen før.

Gull og gode resultat blant juniorane

Også juniorløparane Maren Hjelmeset Kirkeeide (17), Markane IL, Oskar Guddal Breivik (18), Markane IL og Bendik Vereide (18), Stårheim IL, deltok på NM. Alle elevar ved landslinja i skiskyting i Stryn.

Hjelmeset Kirkeeide stod for flotte prestasjonar då ho kapra femteplassen begge dagar. Guddal Breivik fekk 13. plass på fellesstarten og 14. plass på sprinten. Bendik Vereide fekk ein sterk 7. plass på fellesstarten og 9. plass på sprinten.

Vi tek også med at Eid fekk to norgesmeistrar denne helga. Magnus Skeide Bakke (17), Eid IL, og Johan Olav Smørdal Botn (20) frå Stårheim IL vann begge fellesstarten søndag.