Nordfjord Songarlag rundar 100 år

Men song var også ein del av i rørsla.

Den første songen

Songen har vore aktuell «i all tid». Det er ingen som kan vitne om, når og korleis songen kom til.

Apropos det, ein minnast eit songshow i Stryn kulturhus litt tilbake i tid, der song gjennom tidene var tema, der dette opna med at ein blandakor-kar rådde eit relativ mørklagd scenegolv åleine, berre eit svakt lysskjær bak og ned mot golvet, slik at personen meir var i silhuett.

Og så naken ein måtte vente, berre iført eit lendeklede. «Skapningen» freista å få fram lydar som skulle vere dei første tonane i songen! Så langt tilbake går ein ikkje her, men at det er sunge, også i samsong, lenge før songlaga kom til, er dokumentert. Så også i Nordfjord.

Måløy først ute

Så vidt ein kjenner til, var det i Måløy korsongen først kom i gang her i fjorden. Lærar og kyrkjesongar Johan Hanssen Skram skipa i 1862 eit blandakor, som på den tid var eit storhende, utanom byane. Men Randabygda kom ikkje langt etter.

Lærar Ola Gald (lærar 1861-81) samla folket i bygda til unison song på søndagane. Med dette skapte han interesse for songen, så då Hans Skram kom som lærar i 1884, var det lett å skaffe medlemar til eit blandakor. Over 60 songarar var med første året i denne vesle bygda!

I Oldedalen blømde også songinteressa. I 1880-åra gjekk fire ungdomar frå bygda på «Seminaret» (lærarskule) Mellom desse var Anders M. Kvamme (Kvamen).

Lærar i Sunde, Eide, Muri og Avlein krinsar 1882–1934. Desse samla ungdomane til songmøte, mest unisont, men også korsong. Bergsida hadde og eit blandakor, stifta av lærar Per Lien.

Lærarar og kyrkjesongarar

I det heile var det lærarar og kyrkjesongarar som stod for desse korskipingane. Wilhelm Kvalheim var lærar ved Tenden og Solheim krinsar. I 1908 samla han dei songinteresserte til songøving. Eit gamalt bilete frå 1910, viser Nedstryns Sangerforening som tel heile 74 personar, 46 kvinner og 28 menn. Då Kvalheim flytta frå bygda kom Lars Glomnes som lærar til krinsen, og overtok koret i 1914. Lars Glomnes sitt kor skulle bli eit av dei markante kora i Nordfjord i lang tid framover.

Men han var ikkje nøgd med å drive korarbeid berre i si eiga vesle krå. Songarane og dirigentane måtte få høve til å møtast og kjenne gleda ved å syngje saman.

Han sykla til Hellesylt i 1915 til det årlege songarstemnet der, for å bisne korleis sunnmøringane ordna sine stemner. Same hausten tok han opp tanken om eit stemne for kora i Nordfjord.

Året etter vart tanken realisert. Dette songarstemnet vart halde i Olden, søndag 18. juni 1916.

Det fyrste songarstemne i Nordfjord-songarane si historie! Som med-støtter til tiltaket var organist Sigrid Guddal, Oppstryn, kyrkjesongar Arne Loen, Loen, og lærar Hans Sunde, Olden. Norges korforbund Sogn og Fjordane feira 100-års jubileum for denne starten i 2016.

Men i 1916 var ennå var ikkje Nordfjord Songarlag skipa. Denne skipinga kom først tre år etter. Likevel var det naturleg å feire dette jubileet dette året. Første songarstemnet i Nordfjord!

Hjelle og Videsæter

Året etter, i 1917, inviterte Sigrid Guddal til stemne på Hjelle i Oppstryn. Dei møttest jonsokaftan, og i flokk og følgje gjekk turen til fots opp til Videseter! Der det var samøving.

Ut på kvelden bar det så attende same vegen, men no vart dei tilviste nattelosji på gardane nedetter dalen, så flokken hadde minka monaleg då dei nådde Hjelle.

«At vêret var noko grått, syntest ikkje å legge nokon dempar på den feststemte songarflokken», som det er referert.

Det å gå til fots Hjelle-Videseter-Hjelle for å gjennomføre ei songøving, hadde nok ikkje kome på tale ved dagens songarstemner, og attpå til bere ryggsekkar med reiseforråd, skjønt det var vel ikkje vanleg med kle-byte i den tid, og sminkeveska var vel heller ikkje så velfylt!

Det blir meir om strabasiøse maraton-marsjar i songarstemne-samanheng i det fylgjande. Det første ein imidlertid kjem til, er om stiftinga av Nordfjord Songarlag!

Dette er den fyrste artikkelen i ein serie på fem om songarrørsla i Nordfjord