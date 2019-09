Korleis utvikle Stryn sentrum vidare?

Nyhende

Stryn kommune og arkitekt Bakke ville ha innspel frå både fastbuande og næringslivet når dei no skal i gong med planarbeidet for Stryn sentrum.

Rådmann Rune Hovde ønskte alle velkomne.

– Det er krevjande å få på plass nye ting utan ein god plan. Dersom vi skal fortsettje å utvikle Stryn sentrum etter innfallsmetoden kan det medføre ei negativ utvikling, sa han før han gav ordet til plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal som er prosjektleiar for utviklingsprosjektet.

Utfordringar

Dvergsdal presenterte ein del utfordringar ein må forhalde seg til i denne prosessen.

– Stryn sentrum har arealknappheit og flaumfåre,sa han blant anna. – Sakshandsaminga skal få ein enklare og kortare veg frå idè til gjennomføring.

Viktig med tett dialog

Både prosjektleiaren og arkitekten poengterte kor viktig det var med ein tett dialog mellom kommunen og brukarane. – Det er viktig at vi får samla inn flest mogelege idear og forslag til tiltak tidleg i prosessen, avslutta han før han gav ordet til arkitekt Tord Bakke.

– Får vi til ein god stad for folket som bur her, vil det også blir ein fin stad for alle besøkande, fortsette Bakke.

Mange idear og forslag

Tilgong til elva og turstiar rundt var viktige punkt. Kommentarane var mange:

– Set av midlar i budsjettet til fargerike benkar, stolar og blomster, i dag er sentrum grått.

– Burde det ikkje vore krav om heilårsopne butikkar i sentrum? Lite spennande sentrum med fleire vinterstengde butikkar og mange tome lokale. – Trivselhagen på Sandane, badestranda i Olden, vi kan få til slike ting her og.

– Tenk ungdom, ikkje berre idrettsungdom. Vi skal ha levande bygder også om tjue år. Ungdomen må ha ein plass dei kan få utvikle interesser for teknologi,energi osv.på fritida. Desse skal bli gründerar,bønder og leiarar i bedriftene våre.

Arkitekt Tord Bakke takka for mange interessante idear og forslag. Han hadde sikra seg mange sider med notater han skal ta med når han no startar på første skisseforslaget som blir presentert rundt årskiftet.