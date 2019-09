Fylkeskommunen skal bli meir effektiv

Nyhende

Fellesnemnda har vedteke at prosjektleiar Rune Haugsdal skal legge fram konkret målsetjng for effektiviseringsarbeidet til første møte i finansutvalet i Vestland fylkeskommune torsdag 24. oktober. Effektiviseringsprogrammet skal til politisk behandling i samband med budsjettet for 2021. Prosjektleiaren skal nytte 2020 til å få oversyn over strukturar og ressursbehov, og har m.a. har fått i oppgåve å konkretisere mogelege innsparingstiltak på sektornivå. Dette skal og omfatte forslag til omprioriteringar med konsekvensvurdering.