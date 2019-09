- Snø og vanskelege køyreforhold i fjellet

Nyhende

Etter nokre milde dagar har vi fått første smak av vinterlege tilhøve i fjellet. I vêrvarselet som gjeld for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal opplyser Meteorologisk Institutt på nettsatden Yr at det er venta snøbyger i indre og høgareliggande strøk, 10–20 cm på 24 timar, lokalt heile 20–40 cm i same tidsperiode. I fjellområda i Møre og Romsdal er det venta endå meir, lokalt over 50 cm på 24 timar.

- Det er venta opp til 50 mm nedbør frå no og fram til tysdag kveld. Snøgrensa vil etterkvart synke til 200-400 m, kanskje lågare i natt. Så det kan vere kvitt mange stader i låglandet i morgon tidleg. I høgfjellet over 1000-1200 m kan det kome meir nedbør og opp til 1 m fram til tysdag kveld. Det er fare for nattefrost fleire netter denne veka så dekkskift kan vere aktuelt for mange, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til Fjordingen, som legg til at fjelloverganger på Nordvestlandet vil kunne bli kolonnekøyrde eller bli stengde.