Full vinter på fjellet

Nyhende

Det er full vinter med snø og slaps i vegbana på fjellovergangane. På rv 15 Strynefjellet var veret og føret så dårleg tysdag morgon at vegen var stengd for trafikk. Ved åtte-tida tysdag morgon vart vegen opna for kolonnekøyring, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider. Verutsiktene utover tysdagen er noko betre, men framleis noko snø og temperaturar rundt null og såvidt ned på minus på Grotli.

Også fv 60 Utvikfjellet er det full vinter, med snø og slaps i vegbana. Meldinga til alle som skal køyre i høgda er dermed å leggje om til vinterdekk. I følgje Meteorologisk Institutt er det høgare temperaturar og mindre nedbør også i fjellet frå onsdag.

Følg med på oppdateringar om forholda på fjellovergangane her.