670.000 har lasta ned (l)appen

Nyhende

- Rett og slett ellevilt. Vi visste at dette kom til å bli populært, men interessa og trafikken overgår det meste. Vi er glade for at folk set pris på tenesten, seier direktør i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer i ei pressemelding.

Tenesten gjeld for alle. I pressemeldinga opplysast det om at den eldste brukaren av tenesten er 95 år. Så langt har 10 personar over 90 år lasta ned appen.

Vellykka lansering

I følge pressemeldinga skal lansering skal ha gått bortimot prikkfritt. 2,2 millioner førerkort-innehavarar kan nytte det nye digitale førerkortet. Nokre får ikkje tatt i bruk appen fordi det ikkje ligg eit digitalt bilete i Vegvesenet sitt system.

Digitalt førerkort kan berre nyttast på éin telefon om gangen. For iPhone må du ha iOS-versjon 9.0 eller nyare, medan Android-brukarar må ha versjon 6.0 eller nyare.

Først i Europa

Fleire land utviklar no digitale førarkort, men Norge er trulig det første landet i Europa som rullar ut løysinga, skriv Statens Vegvesen. Arbeidet med å utvikle løysinga starta for ti måneder siden og forklaringa på den raske utviklinga, er at Norge har eit moderne og funksjonelt førarkortregister (Autosys) forklarar Dreyer.

- Vi ønskjer å gjere det enklare for folk å nytte Vegvesenet sine tenester, seier ho.

Det digitale førerkortet er gyldig dokumentasjon på førarrettigheitene og ein treng ikkje plastkortet i tillegg.

Brukerane bør vere obs på at digitalt førarkort er førebels berre gyldig i Norge, og som legitimasjon om du blir stoppa i trafikkontroll. Skal du leie bil i Norge eller utlandet vil du framleis i ein periode måtte vise fram plastkortet.