Vert personalsjef for 800 tilsette

– Eg ser verkeleg fram til å ta fatt på jobben i Stryn kommune. Gjennom tilsetjingsprosessen har eg fått eit svært godt inntrykk både av dei tilsette i kommunen, arbeidet som blir gjort i dag og dei tankane og målsetjingane ein har for framtida. I samarbeid med dyktige medarbeidarar og leiarar på alle nivå, ønskjer eg å bidra til at Stryn kommune også framover blir ein arbeidsplass prega av engasjerte og dyktige arbeidstakarar til beste for den einskilde arbeidstakaren, arbeidsmiljøet og ikkje minst for brukarane av dei kommunale tenestene, seier den påtroppande personalsjefen.