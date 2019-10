Smalare og rimelegare E39

Nyhende

Den nye E39 som skal byggjast mellom Grodås og Byrkjelo kan bli smalare enn først planlagt samt bygd med vanlege kryss i staden for planfrie kryss. Det er lite dramatikk i dette forslaget. Mange reagerte på kor omfattande arealbehovet vert, då Statens vegvesen la fram dei første skissene som viste ny veg teikna inn i terrenget. Forslaget som no er sendt frå Statens vegvesen, etter bestilling frå samferdsledepartementet, betyr at vegbreidda kan verte redusert frå totalt 12,5 meter til 9,0 meter. Til samanlikning er Kvivsvegen bygd med 8,5 meters breidde.