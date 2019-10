Sterk sesong av Hornindal

Nyhende

Før siste serierunde var det allereie klart at laget ville bli minst nummer to. Honndølene hadde også ein teoretisk mulegheit for å bli nummer ein, men Eid 2 gjorde jobben i sin kamp.

Avslutta med siger

Flatraket/Skavøypoll 2 var Hornindal sin motstandar tysdag heime på eige kunstgras. I ein jamspelt kamp stakk honndølene av med sigeren 3–2. Pauseresultatet var 1-1.

Fredrik Grothaug Myklebust (6. min), Johannes Vervik Navelsaker (56. min) og Jan Åge Langeset (60. min) stod for heimelaget sine scoringar.

Hornindal sitt lag: Oliver Kirkeeide Næss, Kristoffer Grodås, Endre Lødemel, Jan Rune Oppheim, Håvard Sollid, Johan Olav Parr Flo, Fredrik Grothaug Myklebust, Martinus Espe, Antonio Sander Nygård Heggen, Stig-Magne Sørland Aase, Vegard Åshamar Taklo, Tom-Øyvind Solheim, Darko Stojkovic, Johannes Vervik Navelsaker, Jan Åge Langeset, Nataniel Nygård Heggen, Elias Hopland Johnsen, Svein Olav Solum.

Oppstryn nummer tre

Divisjonskollega Oppstryn var ferdigspelt allereie for ei og ei halv veke sidan. Med 6–3 sigeren borte mot Haugen sikra Oppstryn 3. plassen.