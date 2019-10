Tilsette i kommunen i 50 år

Nyhende

– Det er heilt unikt at dette skjer, at to medarbeidarar i Stryn kommune har vore stabile i same yrke så lenge. Det vil truleg ikkje skje på nytt, sa personalsjef Torfinn Moen, etter at leiaren ved Vikane omsorgssenter, Grethe Hilde hadde ønska alle velkomne.