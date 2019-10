Statsbudsjettet:

Ingen oppstartskroner til Stad skipstunnel

Eit samla næringsliv på kysten er svært skuffa over at det ikkje ligg inne oppstartmidlar til Stad skipstunnel i statsbudsjettet for neste år. – Vi hadde store forventningar til at regjeringa ville gi det endelege klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fekk ned kostnadene i prosjektet, seier Rolf Domstein (styreleiar) Jenny Følling (fylkesordførar SFJ) frå styringsgruppa for Stad skipstunnel i ei pressemelding.