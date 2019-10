Eit lita Flo-pasning i helsinga til fylkestinget i Loen

Nyhende

–De har ein viktig jobb framfor dykk, men også mange mogelegheiter når vi går over i Vestland fylke. Vi er, om vi vil eit fylke med eit stort potensiale. De har mange strenger å spele på og mogelegheiter til å skape positivitet, framtidstru og utvikling, sa Flo, som elles uttrykk for at han håpar ein slepp ein ny strukturdebatt omkring dei vidaregåande skulane, no når kommunane og fylket står i med den største omstillinga sidan 60-talet.