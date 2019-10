– Vil vurdere å selje tomta

Nyhende

– Dette var faktisk ganske viktig då vi valde å kjøpe tomt på Rake. No visste vi jo at det ikkje var 100 prosent sikkert at det vart, og ingenting er sikkert når det kjem til slike saker, men inntrykket vårt var at sjansen for at den skulle byggjast var ganske stor. Også når ein tenkjer på kor fornuftig ein slik veg er opp mot sikkerheit og trafikk, så forsterka det trua på at ein ville få dette gjennom politisk, seier Solheim oppgitt, og ser mørkt på å sende ungar langs vegen til Loen no.