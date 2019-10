Fekk fotballkrinsen sin Fair play-pris

Nyhende

Prisen fekk Guddal i pausen av Kretsligakampen mellom Stryn og Bremanger sist laurdag.

I grunngjevinga til for prisen står det mellom anna følgjande:

«Heilt sidan oppstart har denne trenaren hatt fokus på Fair play. Ho har alltid eit mål om at alle skal ha det kjekt og alle skal inkluderast.

Trenaren har sørga for at laget er eit super-team som alltid backar opp kvarandre. Når laget har spelepause på turneringar, er dei rundt og heiar på andre lag, og då spelar det ingen rolle om laget dei heiar fram er frå Loen eller Breim. Heie gjer dei uansett! Slike gode haldningar kjem ikkje av seg sjølv. Laget har ein tydeleg respekt for trenaren sin, og trenaren får fram det beste i kvar enkelt».

I tillegg vart det også delt ut Stryn fotball sin eigen pris til Natalie Bøe som spelar på J11:

«Ei skikkeleg gla’jente som har satt seg som mål å bli suveren i fotball! Heile sesongen har ho vist ei fantastisk treningsvilje, der ho bidrar med mykje positivt i laget».